وزيرا الخارجية والداخلية يبحثان مع وزير الخارجية الإيطالي التعاون بين البلدين

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، رفقة وزير الخارجية محمد سيالة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو والوفد المرافق له، بحضور سفير ليبيا لدي الاتحاد الأوروبي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والتباحث حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق.

وحضر اللقاء أيضاً، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، والسفير الإيطالي لدى ليبيا.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن تعازيه للضحايا الذين قضوا جراء الألغام التي زرعتها عناصرحفتر خلال اعتدائها على العاصمة طرابلس، مؤكد بأن إيطاليا تقف دائما مع الشعب الليبي. من جهته أثنى وزير الداخلية على مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام التي قامت عناصر حفتر بزرعها في المناطق السكنية.