وزيرا الرياضة والشباب بحكومة الوحدة الوطنية يستلمان مقر الوزارة في بنغازي

شارك وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، ووزير الشباب فتح الله الزني، وفدًا حكوميا، لإجراء مراسم التسليم والاستلام مع الحكومة المؤقتة.

وأجريت مراسم التسليم والاستلام بحضور عدد من مسؤلي القطاع الشبابي والرياضي وسط أجواء سادها روح الوئام والوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الرياضة.

وأكد عبد الشفيع الجويفي بأن الوزارة ستَسير وفق نهج حكومة الوحدة الوطنية في تقديم الخدمات لقطاع الرياضة والوحدات الإدارية بوتيرة أفضل وبالشكل الذي يُلبي طموحات المواطنين في جميع ربوع ليبيا، وفق قوله.

كما أكد انتهاء مرحلة الانقسام وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.

وزيري الرياضة و الشباب بحكومة الوحدة الوطنية يستلمان مقر الوزارة من الحكومة المؤقتة بنغازي 23 مارس 2021م شارك وزير… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للشباب والرياضة "ليبيا"‏ في الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠٢١