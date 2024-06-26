وزيرا الشؤون الإفريقية والصناعة يبحثان التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية

بحث وزيرا الشؤون الإفريقية، والصناعة والمعادن بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وركزا على القضايا المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتعميق العلاقات مع الدول الإفريقية.

واستقبل وزير الشؤون الإفريقية عيسى عبد المجيد، أمس الثلاثاء، وزير الصناعة والمعادن امحمد عبد القادر، حيث أكد وزير الشؤون الإفريقية أهمية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا والدول الأفريقية.

و أعرب وزير الصناعة عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الشؤون الإفريقية في دعم المبادرات الصناعية، ولافتا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية، التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الليبي نحو التقدم والازدهار.

وشدد الوزير عيسى عبد المجيد على التزام وزارة الشؤون الإفريقية بدعم المبادرات الصناعية التي تعزز من التكامل الاقتصادي بين ليبيا والدول الأفريقية.