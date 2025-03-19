وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم «العمالة الأجنبية» وضبط المخالفات

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لبحث ملف العمالة الأجنبية العاملة في الأنشطة التجارية، لا سيما في المهن المحظورة التي تشهد مخالفات للقوانين المنظمة.

وأكّد الوزيران خلال اللقاء على “ضرورة تشديد الرقابة المشتركة على الجهات التي تستخدم عمالة وافدة في مهن غير مسموح بها، مع التركيز على تطبيق العقوبات على المخالفين، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.

وأكد الوزير على “أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة”.

وجرى الاتفاق على “تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة كافة الإجراءات مع جهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف”.