وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم شركات الخدمات العمالية وتعزيز ريادة الأعمال

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، الإثنين، بوزير الاقتصاد والتجارة، محمد علي الحويج، بديوان وزارة العمل، لبحث آليات تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء تنظيم عمل شركات تقديم الخدمات العمالية، وتسهيل إجراءات إصدار السجلات التجارية، إلى جانب مناقشة ربط منظومة السجل التجاري بالأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل، بما يعزز الشفافية ويبسّط الإجراءات الإدارية.

كما ناقش الجانبان سبل دعم مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل مستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدَين أهمية توسيع الشراكة المؤسسية لتسريع برامج التنمية الاقتصادية.

وشدد الوزيران على أن التكامل بين الوزارتين يمثل ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.