وزيرا المواصلات والخدمة المدنية يبحثان مع عمداء بلديات الجبل الغربي تنفيذ مشاريع «عودة الحياة»

بحث وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، ووزير الخدمة المدنية والتربية والتعليم المكلّف علي العابد، مع عمداء بلديات الجبل الغربي، سير تنفيذ المشاريع الخدمية المدرجة ضمن خطة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور عدد من المسؤولين المحليين، أولويات البلديات وسبل تفعيل المشاريع المتوقفة، خاصة في قطاعات مياه الشرب، التعليم، والصحة، إضافة إلى مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تسهم في ربط المدن والمناطق الحيوية بالجبل الغربي.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروع “مدارس المستقبل”، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التعليمية ورفع جودة التعليم في المنطقة، إلى جانب استكمال طريق العزيزية – نالوت، وخطط صيانة المستشفيات والمراكز الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد الحاضرون على ضرورة إيجاد آلية دعم مالي مستدام، حيث طُرِح مقترح بإنشاء “صندوق إعمار مدن الجبل الغربي”، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات الأساسية في البلديات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم البلديات وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء البلاد.