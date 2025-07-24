وزيرا النفط والاقتصاد يبحثان سبل تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة

في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، اجتماعًا اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، وذلك بمقر وزارة النفط والغاز.

وخلال اللقاء، هنّأ وزير الاقتصاد نظيره في وزارة النفط على النجاحات الأخيرة التي تحققت في القطاع، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل دخول الشركات الجديدة والمستثمرين والشركاء الدوليين إلى السوق الليبية، لا سيما في مجالات البتروكيماويات والصناعات المصاحبة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ السياسات العامة لوزارة النفط والغاز، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز من موقع ليبيا في خارطة الطاقة الإقليمية والدولية.