وزيرا خارجية إيطاليا ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي يصلون طرابلس

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، رفقة نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وسيعقد الوفد اجتماع مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن، قبل زيارة روما المقررة الاثنين المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية إن هدف الزيارة يتمثل في إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة.

من جهتها نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الزيارة هدفها تحديد مسار الدعم الأوروبي للمجالين الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا مع التركيز على قضايا الهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه الزيارة قبل 3 أيام من زيارة الدبيبة للعاصمة الإيطالية روما آخر الشهر الجاري، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.

وكشفت وكالة “نوفا” الإيطالية أنه من المنتظر توقيع اتفاقيتين على الأقل خلال زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة الإيطالية روما، يوم الاثنين المقبل، واحدة بشأن انتقال الطاقة والأخرى بشأن حماية التراث الأثري.

وقالت الوكالة عن مصادرها، أن الاتصالات جارية منذ فترة من أجل تطوير “شراكة قوية في قطاع انتقال الطاقة” والتي تشمل مكون مهم من الابتكار التكنولوجي.

وأضافت الوكالة أن الأمر يتعلق باتفاق جديد طويل الأجل قد يشمل إنشاء محطات لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة في فزان، وهي المنطقة الشاسعة في جنوب غرب ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية.

وتطرقت الوكالة إلى إعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة طرابلس والمبادرات الهامة الأخرى مثل إدخال تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الثانوية بليبيا بفضل مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر الماضي، فيما يجري تحديد سلسلة من المبادرات منها برامج التدريب على حفظ التراث.