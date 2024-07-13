وزيرة أمريكية: العقوبات ضد روسيا جعلت الدولار أقل جاذبية!

اعترفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات ضد روسيا أدت إلى “أن الدولار أصبح أقل جاذبية كعملة عالمية”.

وبحسب صحيفة آسيا تايمز، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، أحرجت الدول الكبرى التي تمتلك احتياطيات مالية وأثارت قلقها”.

واعترفت الوزيرة بأنه “على الرغم من أن الجنوب العالمي لا يستطيع التخلي تماما عن استخدام الدولار، إلا أن معظم دوله لم تعد مستعدة للعمل به”.

ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن “السبب في ذلك، إلى حد ما، هو السياسة التي تتبعها مجموعة بريكس لإضعاف العملة الأمريكية”.

وتعتقد الصحيفة، أن “قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتجميد جزء من احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، كان بمثابة تجاوز الخط الأحمر بالنسبة للعديد من كبار المستثمرين. واستنتجت المقالة، أنه يوجد سبب لقلق الوزيرة يلين من فقدان الدولار لدوره ومكانته، لأنه تم بالفعل إطلاق عملية إلغاء الدولار من التعاملات المالية”.

وفي وقت سابق، قال أليكسي موجين المدير التنفيذي لروسيا في صندوق النقد الدولي، إنه في حالة انهيار الدولار والنظام النقدي الدولي، يمكن لدول بريكس تقديم بديل، بما في ذلك عملة حقيقية مدعومة بسلع متوفرة في البورصات.