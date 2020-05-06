وزيرة الثقافة الروسية تُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الثقافة الروسية اليوم الأربعاء، أن وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا أصيبت بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسية، أنَا أوساتشيفا قولها: “وزيرة الثقافة، أولغا لوبيوموفا، تعمل عن بعد. نتائج تحاليل كوفيد-19 إيجابية”.

وأكدت المتحدثة باسم الوزيرة، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى.

وأضافت :”الوزيرة تتواجد بالمنزل وتتواصل عن طريق الفيديو كونفيرنس، وتشارك في جميع اللقاءات والمفاوضات عن طريق الفيديو، ولا حديث عن دخولها المستشفى”.