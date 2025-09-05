وزيرة الثقافة تبحث تعزيز التعاون مع إندونيسيا وسوريا وفلسطين

على هامش مشاركتها في قمة “تشاندي” للثقافة والتراث والفنون والرواية 2025 المنعقدة بجزيرة بالي، أجرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الثقافة في كل من إندونيسيا وسوريا وفلسطين، تناولت سبل تعزيز التعاون الثقافي وتفعيل الشراكات المشتركة.

وخلال لقائها مع نظيرها الإندونيسي، تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم شاملة للتعاون في مجالات الثقافة والفنون، وتوسيع تبادل الخبرات، إلى جانب منح فرص دراسية للطلبة الليبيين ضمن برنامج “دارماسيسوا” للتبادل الثقافي.

وفي اجتماعها مع وزير الثقافة السوري، ناقش الطرفان آليات تفعيل مذكرة التفاهم الثقافية، بما يشمل مجالات المسرح والسينما وحماية التراث، مع الاتفاق على برنامج تنفيذي مشترك لتطوير الصناعات الإبداعية.

أما لقاؤها مع وزير الثقافة الفلسطيني، فشهد تأكيد ليبيا على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته، وبحث تنظيم منتدى دولي حول الإبادة الثقافية في غزة، والترويج للمنتجات الثقافية الفلسطينية داخل ليبيا، إلى جانب التنسيق لاستضافة لقاء ثقافي مقدسي في طرابلس بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.