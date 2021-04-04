اجتمعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توغي عثمان، اليوم الأحد، بعدد من مدراء المكاتب بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير إدارة المكاتب الثقافية بالمنطقة أسامة بركة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع كان فرصة للتعارف بين الوزيرة ومدراء المكاتب الثقافية، والاستماع إلى طلباتهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن آلية دمج كل المؤسسات العامة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.

وزيرة الثقافة تجتمع بمدراء المكاتب الثقافية بالمنطقة الشرقية اجتمعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توغي… تم النشر بواسطة ‏وزارة الثقافة و التنمية المعرفية – دولة ليبيا‏ في الأحد، ٤ أبريل ٢٠٢١

هذا وجرت صباح اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام مهام الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، حيث وقع محضر التسليم والاستلام كل من السيدة مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، ومحمود امجبر رئيس الهيئة العامة للثقافة.

وزيرة الثقافة تستلم مهام الهيئة العامة للثقافة بالحكومة المؤقتة جرت صباح اليوم الاحد الموافق 4.ابريل 2021 مراسم تسليم… تم النشر بواسطة ‏وزارة الثقافة و التنمية المعرفية – دولة ليبيا‏ في الأحد، ٤ أبريل ٢٠٢١