وزيرة الثقافة تزور القطرون وتتفقد المرافق الثقافية بالمدينة

وصلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، والوفد المرافق لها، إلى بلدية القطرون في أقصى الجنوب الليبي، ضمن جولتها التي تقوم بها في المنطقة الجنوبية.

واستقبل الوزيرة، عميد البلدية ومدراء القطاعات بالبلدية والفعاليات الإجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وخلال حفل الاستقبال، قُدِمت العديد من كلمات الترحيب ابتهاجا بمقدم ضيوف المدينة،بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبها عبرت الوزيرة في كلمتها، عن بالغ سعادتها وهي تزور أقصى مدن الجنوب الغربي لتقف بنفسها على احتياجات المشهد الثقافي في المدن التي تزورها، معربة عن عزمها المضي قدما نحو تنفيذ رؤيتها لهذا المشهد.

كما قامت الوزيرة بجولة على المرافق الثقافية بالمدينة شملت بيت الثقافة والراديو الثقافي بالمدينة.

وزيرة الثقافة تزور بلدية #القطرون ………………………… وصلت صباح الجمعة الموافق 28.مايو .2021 إلى بلدية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢١