وزيرة الثقافة تزور معهد «يونس إمرة» في طرابلس لتعزيز التعاون الثقافي مع تركيا

قامت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، الخميس، بزيارة إلى معهد يونس إمرة، المركز الثقافي التركي في مدينة طرابلس، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من مدير المركز.

واستُعرضت خلال الزيارة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المعهد، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين ليبيا وتركيا. وكان في استقبال معالي الوزيرة مدير عام المركز وعدد من مسؤولي المعهد، حيث عُقد اجتماع خُصص لمناقشة أوجه التعاون الثقافي استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية ووزارة الثقافة والسياحة التركية في 26 أبريل 2024.

وأشادت الوزيرة توغي بالدور الحيوي الذي يلعبه معهد يونس إمرة في تعزيز الحوار الثقافي والتقارب بين الشعبين الليبي والتركي، مؤكدة أن الاتفاقية الثقافية الموقعة في أنقرة أسهمت في افتتاح المركز الثقافي التركي في ليبيا، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال افتتاح المركز الثقافي الليبي في أنقرة ليكون منصة فاعلة للتواصل وتنفيذ البرامج الثقافية والمعرفية المشتركة.

كما ناقش الجانبان تنفيذ برامج ثقافية مشتركة تشمل ورشاً تدريبية، ومناشط فنية، ومعارض، وندوات فكرية، إلى جانب التعاون في مجالات الأرشفة والتوثيق وحفظ التراث والمخطوطات، وترجمة الإصدارات بين اللغتين العربية والتركية، وتبادل الخبرات المتخصصة.

واختُتمت الزيارة بتقديم عددٍ من المقترحات من قبل مسؤولي الوزارة والمعهد، تمهيداً لوضع خطة عمل مشتركة تعزز العلاقات الثقافية بين البلدين في المرحلة المقبلة.