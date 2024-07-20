وزيرة الثقافة تستقبل مديرة مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي بمكتبها بديوان الوزارة بثينة رحومة الجدي مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز .

وجرى خلال الإستقبال استعراض أوجه التعاون مع الوزارة من حيث تزويد المكتبات المدرسية بالعديد من عناوين الكتب التي لها علاقة بالفئة العمرية لمراحل التعليم الأساسي.

كما تم كذلك تفعيل المكتبات المتنقلة، والتواصل مع مكتب ثقافة الطفل ورعاية المواهب بالوزارة.

وتم التطرق إلى تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج الثقافية التي تعنى بصقل المواهب والإبداع الثقافي والفني بين الجانبين.