وزيرة الثقافة تصل بنغازي لاستلام مهام الوزارة

وصلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توغي عثمان، اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي، وذلك لاستلام مهام الهيئة العامة للثقافة التابعة للحكومة المؤقتة ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة.

وكان في استقبال الوزيرة، كل من محمود أمجبر رئيس هيئة الثقافة والإعلام السابق، ورافع الفاخري مدير إدارة المشروعات، وأسامة الزروق مدير الشئون الإدارية والمالية، وحمد ابوجازية مدير المكتب الإعلامي بالهيئة.

ويرافق الوزيرة في هذه الزيارة كلا من مدير إدارة المشروعات بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وعدد الإداريين والمستشارين بالوزارة.

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