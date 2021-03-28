وزيرة الثقافة تعقد اجتماعها الأول بفريق عمل الوزارة

عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، أول اجتماع لها مع مدراء الاإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.
ورحبت الوزيرة بالحضور في بداية الاجتماع، وشددت على ضرورة العمل بشكل جماعي للنهوض بالشأن الثقافي، وأكدت على أهمية تنفيذ خطة العمل بمهنية وحرفية عالية.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آلية العمل، ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في إتمام مهامها وكيفية وضع الحلول لها، ومناقشة رؤية العمل المستقبلي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية وفق الجداول الزمنية المحددة لها.
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