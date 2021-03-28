وزيرة الثقافة تعقد اجتماعها الأول بفريق عمل الوزارة

عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، أول اجتماع لها مع مدراء الاإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

ورحبت الوزيرة بالحضور في بداية الاجتماع، وشددت على ضرورة العمل بشكل جماعي للنهوض بالشأن الثقافي، وأكدت على أهمية تنفيذ خطة العمل بمهنية وحرفية عالية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آلية العمل، ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في إتمام مهامها وكيفية وضع الحلول لها، ومناقشة رؤية العمل المستقبلي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية وفق الجداول الزمنية المحددة لها.