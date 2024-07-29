وزيرة الثقافة تلتقي السفير التركي ووفد وكالة «تيكا»

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، بمكتبها بديوان الوزارة، بالمدير العام لوكالة التعاون الدولي «تيكا» سيركان كايلار، بحضور السفير التركي المعتمد لدى ليبيا غوقين بيجيتش، ووفد وكالة التعاون والتنسيق «تيكا» بدولة تركيا.



وتم، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون الثقافي والفني المشترك ومناقشة إمكانية انجاز مشاريع مشتركة، وذلك ضمن عدد من مشاريع التعاون المستقبلية بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ووكالة تيكا التابعة لوزارة الثقافة التركية مثل المشاريع المتعلقة بصون التراث، ومجالات التدريب والتأهيل، برامج تدريبية في مجال مشروع الصناعات الثقافية والابداعية، وبرامج مشتركة في مجالات الثقافة والفنون والتراث.



وأكدت وزيرة الثقافة على متانة العلاقة بين ليبيا وتركيا في مجال الثقافة والتراث، مشيرة الى أهمية تبادل الخبرات الثقافية وفق ما جاء في مذكرة التعاون التي وقعت هذا العام.



ومن جانبه أكد السفير التركي عن استعداد جمهورية تركيا للتعاون المشترك في العديد من المشاريع الثقافية المشار إليها في مذكرة التفاهم.