وزيرة الثقافة تناقش استراتيجية العمل مع مديري الإدارات في اجتماع دوري بديوان الوزارة

ترأست مبروكة توغي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، الاجتماع الدوري مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، حيث تم مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة واستعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن.

في بداية الاجتماع، قدمت الوزيرة عرضًا لبنود جدول الأعمال، التي تضمنت محاور أساسية تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتحديث آليات العمل داخل الوزارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط تطوير الأداء الإداري ورفع الكفاءة المؤسسية في إدارات الوزارة ومكاتبها. كما تناول الاجتماع تحديث السياسات الداخلية وآليات المتابعة والتقييم، وذلك بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري وتحسين بيئة العمل.

كما تمت مناقشة خطة الترويج الإعلامي للأنشطة والبرامج الثقافية، مع التأكيد على أهمية تطوير الرسائل الاتصالية والمحتوى الإعلامي، بما يعزز من حضور الوزارة لدى الجمهور.

وفي إطار تطوير البيئة التنظيمية، بحث الاجتماع المقترحات المتعلقة بتحديث اللوائح الخاصة بالعمل الثقافي، بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم المهام داخل الإدارات المختلفة.

إضافة إلى ذلك، تم مناقشة أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه كل إدارة، والسبل الكفيلة لمعالجتها، بالإضافة إلى عرض المقترحات لتحسين العمل داخل كل إدارة بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزيرة على المتابعة الدورية لمستجدات العمل وتعزيز التنسيق الداخلي بين الإدارات، تفعيل مبدأ العمل الجماعي والتشاور المؤسسي بما يدعم تنفيذ برامج الوزارة وخططها، ويركز على حل أي معوقات تواجهها الوزارة والعمل على رفع مستوى الأداء الإداري والتنظيمي.