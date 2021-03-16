وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تستلم مهامها

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 21:14 | آخر تحديث: 16 مارس 2021 - 21:20 نُشر: الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 21:14
ليبيا
وزارة الخارجية
نجلاء المنقوش تستلم مهامها وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي

جرت اليوم الثلاثاء، بمبنى وزارة الخارجية في طرابلس، مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد تم ذلك في أجواء تاريخية ومشهد حضاري تجسد مبدأ التسليم السلمي للسلطة وفي سابقة تاريخية من حيث تولي أول سيدة ليبية لمنصب وزير الخارجية.

وتسلمت د.نجلاء المنقوش مهامها وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، خلفا لمحمد سيالة الذي شغل هذا المنصب منذ منتصف مارس 2016.

وعقب إتمام مراسم الاستلام والتسليم عقدت الوزير ة د. نجلاء المنقوش رفقة محمد سيالة اجتماعًا حضره الوكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة.

آخر تحديث: 16 مارس 2021 - 21:20
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