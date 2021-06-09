وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها التركي تحضيرات مؤتمر برلين 2

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، نظيرها التركي مولود تشاووش أغلو، في العاصمة أنقرة، وبحثت معه الاستعدادت لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

وأفادت الوزارة بأن زيارة المنقوش لتشاووش أوغلو “لم تكن رسمية”، ولكن الجانبين استعرضا خلالها المواضيع المشتركة بين البلدين واستعدادات ليبيا وتركيا لمؤتمر برلين الثاني المزمع عقده خلال الأسابيع القادمة وكيفية توحيد الجهود باتجاه تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وتحقيق الاستقرار.

وأكدت المنقوش أن الرؤية الليبية وبقيادة ليبية ستكون حاضرة وبقوة على طاولة برلين، وفق قولها.

من جانبه جدد الوزير التركي التأكيد على دعم بلاده الكامل لليبيا ولجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار على كل الصعد.

واتفق الوزيران على الاستمرار في التنسيق المشترك بين البلدين قبل المؤتمر، حيث أكد تشاووش أوغلو أنه سيزور ليبيا الأسبوع المقبل لاستكمال التشاور والتنسيق بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من “برلين2”.