وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز العلاقات الثنائية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أمس الاثنين، في العاصمة الإيطالية روما، بنظيرها السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن اللقاء الذي عُقِد على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السُبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.