وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها اليوناني دعم علاقات التعاون

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وأعربت الوزيرة خلال الاتصال ، عن أسفها للخسائر التي خلفتها الحرائق التي نشبت بغابات اليونان، معبرة عن وقوف وتضامن ليبيا، مع دولة اليونان الصديقة.

من جهته أثنى وزير الخارجية اليوناني، على مواقف الوزيرة، مجدداً دعم بلاده الكامل لجهودها، وللجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا، وسعيهما الحثيث لإنهاء الأزمة الليبية بعيداً عن الحروب، وذلك من خلال الحوار المسؤول بين كافة الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد لها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بخارجية الوحدة الوطنية.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي، بحث آخر التطورات في ليبيا، إضافة إلى سُبل دعم علاقات التعاون بين البلدين.