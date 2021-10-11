وزيرة الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير هولندا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، والذي سلمها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده في ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

كما تناول اللقاء، الاستعدادات التى تبذلها كافة مؤسسات الدولة المعنية بالاستحقاق الانتخابي القادم، وكذلك الجهود التى تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتقدم الملحوظ والمهم الذي حققته لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى مبادرة استقرار ليبيا، حيث قدمت الوزيرة للسفير الهولندي لمحة عن مضامين هذه المبادرة بجوانبها السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر وزاري دولي في 21 من شهر أكتوبر الجاري.

من جهته أعرب السفير الهولندي، عن دعم بلاده الكامل، لكافة الجهود الليبية المبذولة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة استقرار ليبيا.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، على أهمية تظافر كل الجهود الدولية، لوضع الحلول الكفيلة والمعالجة الشمولية، لكل مسببات هذه الظاهرة في دول المصدر، قبل دول العبور، أو المقصد، مشيرة إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور، تُعاني من تبعات هذه الظاهرة.