وزيرة الخارجية تدعو إلى الإسراع في عودة نشاط السفارات والقنصليات الأجنبية

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في إستراتيجية خارجية حكومة الوحدة الوطنية.

ودعت المنقوش في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم في طرابلس، دول الاتحاد الاوروبي بالإسراع في عودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء ليبيا وتسهيل منح التأشيرات في داخل ليبيا وليس خارجها.

كما أكدت وزيرة الخارجية أن استقرار ليبيا إقليميا ينعكس بشكل إيجابي ليس على ليبيا بل على كل دول الجوار بما فيها أوروبا، مشددة على ضرورة خروج كافة المرتزقة من أراضي ليبيا وفورا.

وأعربت الوزيرة عن استعداد ليبيا لتفعيل وإعادة بناء الثقة مع الشركاء فيما يتعلق بالحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الازدهار والنماء في ليبيا.

وشددّت المنقوش على أن “رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس إستراتيجية عمل الخارجية الليبية”.

وأضافت: “اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها”.