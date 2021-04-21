وزيرة الخارجية تزور إيطاليا غداً الخميس

أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء نقلاً عن مصادر، بأن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ستُجري غداً زيارة رسمية إلى إيطاليا.

ويستقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظيرته الليبية، لكن لا يُستبعد عقد اجتماعات أخرى رفيعة المستوى، بحسب الوكالة.

وسيجري خلال زيارة المنقوش، التي هي الأولى في أوروبا على المستوى الثنائي بعد زيارة تونس في 8 أبريل الجاري، الاتفاق على الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية الليبية المشتركة.

وهذا سيكون الاجتماع الخامس بين أعضاء السلطة التنفيذية الإيطالية والمؤسسات الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بعد الزيارة المزدوجة لدي مايو في 21 مارس على المستوى الثنائي ومع نظرائه الأوروبيين في 25 مارس، ثم زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 6 أبريل ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الاثنين الماضي.