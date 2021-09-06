وزيرة الخارجية تستعرض أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنتونيو سابادال.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، استعراض أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وفي مختلف المجالات .

كما تم خلال اللقاء ، مناقشة الترتيب لزيارة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى ليبيا خلال المدة القادمة.

وناقش الجانبان كذلك، الترتيبات والخطوات المتخذة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المقرر في موعده نهاية ديسمبر القادم، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.