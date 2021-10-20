وزيرة الخارجية تستعرض استعدادات انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في طرابلس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الساسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وتركز اللقاء حول مبادرة استقرار ليبيا، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بهذه المبادرة والذي سيُعقد غداً الخميس في العاصمة طرابلس.

وقدمت الوزيرة خلال اللقاء، لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، لمحة عن مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا، بجوانبها العسكرية والأمنية، والاقتصادية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة، هو وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بالتطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2 الدوليين الخاصين بليبيا، وقراري مجلس الأمن ذات الصلة رقم 2570 و2571، وصولا إلى تحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

كما ناقش اللقاء، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والمقررة في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكذلك أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز مهامها.