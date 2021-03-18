وزيرة الخارجية تستقبل سفراء إيطاليا والمملكة المتحدة

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي د.نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، سفراء كل من جمهورية إيطاليا جوزيبي بوتشيني، والمملكة المتحدة نيكولاس هوبتون، اللذان قدما لها التهنئة بمناسبة توليها هذا المنصب.

وحضر اللقاء كل من مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمكلف بملف جمهورية إيطاليا والمملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وبريطانيا، وسُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي د.نجلاء المنقوش اليوم الخميس، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من المملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة توليها هذا المنصب، وقدا عبر السفراء عن تطلع بلدانهم إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة ليبيا.

كما تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي د.نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيا من د. أحمد ابوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والذي هنئها بمناسبة توليها لهذا المنصب كونها أول سيدة تتولى قيادة الخارجية الليبية.