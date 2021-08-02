وزيرة الخارجية تستقبل نظيرها الإيطالي

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى ليبيا، تأتي في إطار دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

كما تأتي الزيارة لمتابعة التنسيق بين البلدين في عديد الملفات وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، وكذلك التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

هذا ومن المنتظر أن يقوم دي مايو خلال هذه الزيارة بافتتاح القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي.