وزيرة الخارجية تلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، في لوكسمبرغ، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلّف بالشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة جوزيب بوريل.

وتم خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي في 21 من شهر أكتوبر الجاري في العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

وقدمت الوزيرة في مستهل اللقاء، نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا بمضامينها ومساراتها، مؤكدة على أهمية تظافر كل الجهود المحلية، والإقليمية، والدولية، لتحقيق الاستقرار المنشود، وصولا إلى انتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة، في موعدها المقرر، نهاية شهر ديسمبر القادم.

من جهته أكد الممثل السامي، استعداد الاتحاد الأوروبي الكامل لتقديم الدعم اللازم والمطلوب، لإنجاح هذه المبادرة وصولا لتحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

وأضاف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد لمرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات شهر ديسمبر القادم.

كما ناقش اللقاء، مسألة الهجرة غير الشرعية وما أُثير مؤخرا حولها، حيث أوضحت الوزيرة أن معالجة هذه الظاهرة، تتطلب تظافر جهود الجميع، مؤكدة بأن ليبيا باعتبارها دولة عبور هي نفسها ضحية لهذه الظاهرة، وتُعاني من تبعاتها، نتيجة لتدفقات المهاجرين من بلدان المنشأ، مشددة على أن علاج هذه الظاهرة أو الحد منها، يكمن في تكاثف الجهود الأممية لإحداث الاستقرار والتنمية ببلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها في بلدان العبور، أو رصد وصد المهاجرين في بلدان العبور، أو في البحر.