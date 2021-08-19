وزيرة الخارجية تُجري مباحثات في موسكو

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، جلسة مباحثات، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة موسكو، اليوم الخميس.

وتم خلال هذه جلسة المباحثات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها، وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، بحسب ما أفادت الخارجية الليبية.

واتفق الجانبان خلال هذه الجلسة، على أهمية تعزيز التعاون الإيجابي، والعلاقات بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وعودة الشركات الروسية للعمل في مشروعات النفط، وسكك الحديد وغيرها من المشروعات، والعمل على فتح روسيا لسفارتها في طرابلس، والقنصلية في بنغازي، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرقت جلسة المباحثات إلى تطور الأوضاع في ليبيا، وما تشهده من تحسن مستمر، في ظل الإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتوحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنية، واستقلال القرار الوطني.

وتم استعراض الموقف الروسي المتبني والداعم لمخرجات مؤتمر برلين 1 و2، وللمسار السياسي وصولاً للانتخابات في نهاية العام، والحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي، والدول الفاعلة في الملف الليبي، لتنفيذ هذه المخرجات.

🔴 #ПрямойЭфир: Начало переговоров С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Н.Манкуш 🇷🇺🇱🇾#РоссияЛивия https://t.co/3LegLjMAQn — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 19, 2021

وفي ختام جلسة المباحثات، دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظيرها الروسي سيرغي لافروف، لزيارة ليبيا، وقوبلت هذه الدعوة بامتنان على أن يُحدد موعدها فيما بعد بالتنسيق بين البلدين.

وعلى إثر ذلك، عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، عقب جلسة المباحثات التى أجرياها.

ونقلت وزيرة الخارجية في مستهل المؤتمر الصحفي تحيات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرهم للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.

وأعربت المنقوش عن تثمينها للدور الروسي الداعم لوقف إطلاق النار في ليبيا في العام 2020، ودعمه أيضا لمخرجات مؤتمري برلين 1 و2.

وأكدت الوزيرة في المؤتمر الصحفي، على أهمية تعزيز التعاون الايجابي وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والعمل على فتح روسيا لسفارتها في طرابلس، والقنصلية في بنغازي، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبدت الوزيرة رغبتها في استمرار روسيا في دعم مبادرة اسقرار ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين والمساهمة في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

من جهته عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن سعادته بلقائه الوزيرة، مجدداً موقف روسيا الداعم للحوار بين مختلف الأطراف في ليبيا، ومؤكدا دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، كما جدد الوزير حرص بلاده على تنفيذ ودعم مخرجات برلين ولجنة 5+5، داعيا المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف الليبي إلى مزيد الدعم من أجل تنفيذ هذه المخرجات.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الجانبان على الاتفاق علي وضع جدول زمني محدد لخروج كافة المرتزقة الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن.