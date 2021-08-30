وزيرة الخارجية تُشارك في اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بالجزائر

تشارك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، الذي ستحتضنه الجزائر العاصمة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع الوزاري التشاوري إلى جانب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وزراء خارجية كل من، الجزائر، تونس، مصر، السودان، النيجر، تشاد، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.

ويُمثل هذا اللقاء فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق، حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر برلين2، لإنهاء كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، في خطوة لعقد مؤتمر دولي تترأسه وتحتضنه ليبيا، وبمشاركة كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف الليبي بهدف تحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.