وزيرة الخارجية تُعلن تفاصيل مبادرة «استقرار ليبيا»

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، تفاصيل مؤتمر مبادرة “استقرار ليبيا” الذي سيعقد في العاصمة طرابلس يوم 21 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة موجهة للشعب الليبي ، والتي تحدثت خلالها عن مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا، والاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي.

وأوضحت المنقوش أن مبادرة استقرار ليبيا تتركز على مسارين المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي.

وقالت الوزيرة: “نهدف من مبادرة استقرار ليبيا التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية، و نهدف من خلال المبادرة أن تكون بلادنا ساحة للمنافسة الاقتصادية”.

وأضافت المنقوش، أن الحكومة تخوض المعركة الوطنية الكبرى في التحول من الفوضى والتدمير إلى الاستقرار والتعمير، حسب وصفها,

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن مبادرة استقلال ليبيا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية.