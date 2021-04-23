وزيرة الخارجية تُلقي كلمة أمام مجلس النواب الإيطالي

ألقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة نجلاء المنقوش، كلمة اليوم الجمعة، أمام مجلس النواب الإيطالي بحضور لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي في العاصمة روما.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها على عمق العلاقة والصداقة التي تجمع البلدين تجسدت بتوقيع معاهدة الصداقة قبل 13 عاما.

وقالت الوزيرة إنها سترفع إلى الحكومة طلبا من أجل توصية البرلمان الليبي للسير قدما في خلق إطار ثنائي مع البرلمان الإيطالي.

كما شدّدت وزيرة الخارجية على ضرورة إخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب من أجل تنفيذ بنود خارطة برلين واتفاق الحوار السياسي في تونس وجنيف.

وفي هذا الصدد، قالت المنقوش إن الحكومة تواصلت مع دول عدة للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب مشددة في الوقت ذاته على أن حكومة الوحدة الوطنية حازمة في هذا الأمر لأن أمن ليبيا يعتمد على إخراج القوات والمرتزقة الأجانب، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت والجهد.

وأضافت المنقوش أن “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.

واستدركت المنقوش: “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

ونقلت وزيرة الخارجية دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرئيس مجلس النواب الإيطالي من أجل زيارة البرلمان الليبي لتدشين اللبنة الأولى في التعاون بين الهيئتين التشريعيتين.

هذا واجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما.

وبحث الجانبان تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية الموقعة سنة 2008 خاصة اللجنة المشتركة، وعودة الشركات الإيطالية لتنفيذ المشاريع المتوقفة كطريق إمساعد رأس جدير ومشروع مطار طرابلس العالمي، بالإضافة لفتح المجال الجوي بين البلدين وأيضا ملف الهجرة غير الشرعية.

كما التقت الوزيرة عقب هذا الاجتماع مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، وناقش هذا الاجتماع ملفات التعاون المشترك المتمثلة بالمستشفى العسكري الميداني في مدينة مصراتة وإمكانية إيفاد الطلبة الليبيين الدارسين بالكليات العسكرية إلى الأكاديميات العسكرية بإيطاليا.

وكذلك تم الحديث عن الدعم المقدم من الجانب الإيطالي في مجال إزالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية في هذا التخصص ودراسة توسيع هذا التعاون ليشمل مختلف مناطق ليبيا.

كما تم مناقشة سُبل تأمين الحدود البرية ودعم وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية.

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع الايطاليين روما 22 ابريل 2021 اجتمعت وزيرة الخارجية… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٢ أبريل ٢٠٢١