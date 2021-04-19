وزيرة الداخلية الإيطالية تصل العاصمة طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، والوفد المرافق لها.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مشدداً على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جانبها أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.

استقبال السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي لوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي اليوم الإثنين، الموافق 19 أبريل 2021 م. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١