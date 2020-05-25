وزيرة الداخلية الإيطالية تُطالب مالطا بتوضيحات حول طرد مُهاجرين

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، بتوضيحات من قِبل مالطا، حول مقطع فيديو نشره موقع صحيفة “أڤّينيري” الفاتيكانية، أظهر زورق تابع لدورية القوات المالطية يُبعد مهاجرين ويُوجههم إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن الوزيرة لامورجيزي قولها، في تصريح تلفزيوني اليوم الاثنين: “لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية المالطي على الفور”.

وأضافت: “يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا”.

وأشارت لامورجيزي إلى أن “الوزير أخبرني أن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، لكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أية حال”.