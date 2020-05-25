وزيرة الداخلية الإيطالية تُطالب مالطا بتوضيحات حول طرد مُهاجرين

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 25 مايو 2020 - 13:00 | آخر تحديث: 25 مايو 2020 - 12:12 نُشر: الإثنين، 25 مايو 2020 - 13:00
دولي
رويترز
روما تُطالب مالطا بتوضيحات حول طردها مهاجرين وتوجيههم إلى إيطاليا

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، بتوضيحات من قِبل مالطا، حول مقطع فيديو نشره موقع صحيفة “أڤّينيري” الفاتيكانية، أظهر زورق تابع لدورية القوات المالطية يُبعد مهاجرين ويُوجههم إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن الوزيرة لامورجيزي قولها، في تصريح تلفزيوني اليوم الاثنين: “لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية المالطي على الفور”.

محتوى ذو صلة
وزير الخارجية الإيطالي لسيالة: عملية «إيرني» ستراقب الحدود الليبية المصرية

وأضافت: “يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا”.

وأشارت لامورجيزي إلى أن “الوزير أخبرني أن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، لكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أية حال”.

آخر تحديث: 25 مايو 2020 - 12:12
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً