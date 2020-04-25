عربي ودولي

وزيرة الداخلية البريطانية تُناشد المواطنين البقاء في منازلهم

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 أبريل 2020 - 22:48
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عربي ودولي
نعرف أن الناس محبطون لكننا لسنا خارج الخطر. [رويترز]

كررت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، رسالة الحكومة للمواطنين، اليوم السبت، بالبقاء في المنازل في الوقت الذي تكافح فيه السلطات وباء فيروس كورونا ودعت المواطنين إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها خاصة وأن البلاد لم تخرج بعد من الخطر، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت باتيل في مؤتمر صحفي: “تعليماتنا لا تزال واضحة. ينبغي للناس أن يلزموا منازلهم وأن يحموا هيئة الصحة الوطنية من الانهيار وأن ينقذوا الأرواح”.

وأضافت: “نعرف أن الناس محبطون لكننا لسنا خارج الخطر.. من الضروري أن نستمر في اتباع القواعد”.

وأفادت السلطات البريطانية، اليوم السبت، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في مستشفيات البلاد، تجاوزت عتبة الـ20 ألفا، مع تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات الجديدة.

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وأكدت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 813 وفاة جديدة بسبب الوباء، أي أكبر معدل منذ 21 أبريل، ليصبح إجمالي عدد الضحايا 20319 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4913 إصابة جديدة بالفيروس (بعد تسجيل 5386 في اليوم السابق)، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 148377.

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