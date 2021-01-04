وزيرة الدفاع الإسبانية: سبتة ومليلية إسبانيتان بالكامل تمامًا مثل مدريد

ذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، أن مدينتي سبتة ومليلية إسبانيتان بالكامل، تماما مثل مدريد أو سيوداد ريال، أو أية مدينة إسبانية أخرى.

ورفضت وزيرة الدفاع الإسبانية، في مقابلة مع وكالة “أوروبا برس” اليوم الاثنين، فتح أي نقاش مع المغرب بخصوص ملف سبتة ومليلية، معتبرة أن “هذا الملف محسوم فيه، وموقف رئيس الحكومة المغربية لا يعني الدولة الإسبانية في شيء”.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أكد في تصريح، أن المغرب عازم على “فتح ملف سبتة ومليلية المحتلتين مع الجارة الشمالية للمملكة”، وعلى الإثر ردت وزارة الخارجية الإسبانية باستدعاء سفيرة الرباط، التي أكدت أن “موقف الرباط من سبتة ومليلية لم يتغير باعتبارهما مدينتين محتلتين”.

وسبتة هي مدينة مغربية خاضعة للسيطرة الإسبانية وتقع مقابل لمضيق جبل طارق، تحدها من الشمال والجنوب والشرق البحر الأبيض المتوسط. يبلغ عدد سكان سبتة 82.376 نسمة (وفقاً لإحصائيات التعداد السكاني المؤرخ 1 يناير 2011)، وتبلغ مساحتها 19 كم مربع (معدل الكثافة السكانية 4.240,52 نسمة/كم²).

ومليلية مدينة مغربية أيضاً خاضعة للسيطرة الإسبانية وتقع قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الإيبيرية، وتُحيط بها الأراضي الريفية المغربية من كل الأطراف، تحدها من الشرق والشمال الشرقي البحر الأبيض المتوسط، يبلغ عدد سكان مليلية 78.476 نسمة (وفقا لإحصائيات التعداد السكاني المؤرخ 1 يناير 2011)، وتبلغ مساحتها 12,3 كم مربع (معدل الكثافة السكانية 5.972 نسمة/كم²).