وزارة المرأة تشارك في الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية

شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، في الاحتفال الذي نظمته سفارة الجمهورية التركية في ليبيا بمناسبة الذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية. شهد الحفل حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين الذين تجمعوا للاحتفاء بهذا الحدث المهم في تاريخ تركيا.

وخلال كلمتها في الاحتفال، أعربت الوزيرة عن تهنئتها الحارة للحكومة والشعب التركي بهذه المناسبة الوطنية، مشيدةً بالعلاقات العميقة والتاريخية بين البلدين. وأكدت الوزيرة حرص ليبيا على تعزيز التعاون مع تركيا في مجالات تمكين المرأة والتنمية، مشيرةً إلى أهمية الشراكة بين الجانبين في بناء القدرات وتطوير المشاريع التي تدعم المرأة والمجتمع بشكل عام.

وعبرت الوزيرة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات التنموية، مع التأكيد على دعم ليبيا للجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع.