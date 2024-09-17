وزيرة السعادة التونسية تبتعد عن ملاعب التنس

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر، بأسف، “ابتعادها عن ملاعب التنس هذا الموسم جراء الإصابة المستمرة في كتفها”، شنيرة إلى “صعوبة هذا القرار”.

وعبرت النجمة التونسية عن “صعوبة القرار الذي اتخذته”، مؤكدة “أن الإصابة المستمرة في كتفها أجبرتها على الانسحاب هذا الموسم”.

وفي بيان نشرته اللاعبة الملقبة بـ”وزيرة الساعدة” على منصة “إكس”، جاء فيه: “لقد كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي وكرياضيين نعرف أن التعافي جزء من الرحلة”.

وتابعت اللاعبة البالغة 30 عاما: “بسبب إصابتي المستمرة في الكتف، اتخذت أنا وفريقي الطبي قرارا صعبا بالابتعاد عن التنس لبقية الموسم”.

وأضافت: “وفي فترة التعافي سأكرس نفسي للعمل الخيري والتأكد من أننا نحدث فرقا حقيقيا في العالم، شكرا لدعمكم ولا يسعني الانتظار حتى أعود أقوى، أراكم مجددا في الملاعب في أستراليا عام 2025”.

هذا وانسحبت “جابر”، من دورة واشنطن ثم من دورة سينسيناتي وبطولة فلاشينغ ميدوز بالولايات المتحدة بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية في باريس، وخاضت أنس جابر، 30 مباراة هذا العام، لتفوز في 16 منها، وتراجع ترتيبها إلى المركز الـ 22 في التصنيف العالمي.