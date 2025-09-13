وزيرة الشؤون تطلع على برامج «تأهيل ذوي الإعاقة» في إيطاليا

أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، برفقة وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية أليساندرا لوكاتيلي، زيارة إلى منظمة “La Emozione non ha voce” في روما، وهي مؤسسة متخصصة في تقديم برامج علاجية وتأهيلية تعتمد على ركوب الخيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة الوزير المفوض ليلي السني عن السفارة الليبية في إيطاليا.

واطلعت الكيلاني خلال الزيارة على طبيعة البرامج التي تقدمها المنظمة ودورها في تحسين القدرات الحركية والنفسية للمستفيدين، خاصة الأطفال، معتبرة التجربة نموذجاً رائداً في مجال الدمج والتأهيل المجتمعي.

وشملت الزيارة أيضاً لقاء مع فريق الأولمبياد الخاص للتجديف للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اطلعت الوزيرة على تدريبات الفريق وبرامجه الرياضية التي تهدف إلى تعزيز المهارات البدنية والاجتماعية للمشاركين.

وأكدت الكيلاني أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في ليبيا، مشددة على أهمية تبادل الخبرات مع المؤسسات الإيطالية المتخصصة لتطوير البرامج الوطنية الموجهة لذوي الإعاقة.

من جانبها، أكدت الوزيرة لوكاتيلي حرص إيطاليا على تعزيز التعاون وتقديم الدعم الفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم كافة برامج ذوي الإعاقة باعتبارها من أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية.