وزيرة الشؤون تعتمد ترقيات وتسويات وظيفية.. متابعة إجراءات «منحة الزوجة والأولاد»

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، حزمة قرارات إدارية جديدة شملت تسوية الدرجات الوظيفية ومنح الترقيات المستحقة لموظفي الوزارة في مختلف الإدارات والهيئات التابعة لها على مستوى ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز العدالة الإدارية وتحسين بيئة العمل، من خلال ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات التابعة للوزارة.

وتُعد القرارات امتدادًا لسلسلة إجراءات أطلقتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري، في إطار تطوير الموارد البشرية وتعزيز الاستقرار الوظيفي خدمةً للصالح العام.

الكيلاني تتابع إجراءات ملاحق منحة الزوجة والأولاد وتؤكد على تسريع التحول الرقمي



عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اجتماعًا مع إدارة منحة الزوجة والأولاد، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بصرف ملاحق المنحة للأسر التي استكملت بياناتها مؤخرًا، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه في الوقت المناسب.

كما ناقش الاجتماع أعمال لجنة التحول الرقمي، حيث تم استعراض آليات التدقيق والمطابقة الفنية، وخطط رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وشددت الكيلاني على ضرورة معالجة العراقيل التي قد تواجه سير العمل، مؤكدة أهمية التحول الرقمي في تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة اجتماعية للمواطنين.