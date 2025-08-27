وزيرة الشؤون تعتمد قرارات جديدة بشأن «الترقيات والتسويات الوظيفية»

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، حزمة من القرارات الإدارية الجديدة التي شملت ترقية عدد من موظفي الوزارة وتسوية أوضاعهم الوظيفية في مختلف الفروع والإدارات على مستوى البلاد.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وتحفيز الكوادر على رفع كفاءة الأداء، مشددة على أن اعتماد القرارات تم بعد مراجعة دقيقة للإجراءات، وبما يضمن الشفافية والإنصاف لكافة الموظفين.

وأشارت الكيلاني إلى أن الوزارة مستمرة في إصدار قرارات مماثلة بشكل دوري، في إطار سعيها المتواصل لتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.