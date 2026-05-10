وزيرة الشؤون: صرف منحة «الزوجة والأبناء» خلال هذا الأسبوع

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، لمتابعة عدد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن قيمة الربع الثاني لعام 2026 من منحة الزوجة والأبناء ستُحال إلى المصارف التجارية خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف للمستحقين، بما يضمن تسريع وصول الدعم إلى الأسر المستفيدة.

وفي ما يتعلق بالمعاشات الأساسية، تم بحث استكمال الإجراءات الخاصة بزيادة قيمة المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين، وفق تعليمات رئيس الوزراء الصادرة خلال الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء، وذلك لتعزيز الدخل وتحسين الاستقرار المعيشي لهذه الشريحة.

كما نقل وزير الدولة توجيهات رئيس الوزراء بشأن مراجعة وتطوير لائحة الفئات المستحقة للمعاش الأساسي، ولائحة تحديد منافع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال لجنة مختصة تضم الجهات ذات العلاقة، بهدف تحديث المعايير ورفع كفاءة منظومة الاستحقاق.

واتفق المجتمعون أيضًا على إعادة حصر وتدقيق قوائم المهجرين والنازحين المستحقين المسجلين، عبر لجنة فنية تضم الجهات المعنية وبالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق بيانات دقيقة ومعتمدة.