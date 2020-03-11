وزيرة الصحة البريطانية تُعلن عن إصابتها بفيروس «كورونا»

أفادت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية نادين دوريس، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت درويس في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل”.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف لندن”، أن دوريس التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

يأتي ذلك في حين، سجلت بريطانيا حتى الآن 383 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 6 حالات وفاة.