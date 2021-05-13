وزيرة العدل: بدأنا اليوم في وضع اللبنات الأولى للمصالحة الوطنية

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، أن عملية إطلاق سراح 78 من قوات حفتر، التي تمت الليلة بمؤسسة الجديدة في طرابلس، تعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وستكون هناك مبادرات أخرى مستقبلا.

وقدمت الوزيرة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية خلال حضورها الاحتفال بإطلاق سراح 78 محتجزا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة بطرابلس، التهاني لليبيين بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الاحتفال الليلة بإطلاق سراح هؤلاء الشباب يعد لبنة أساسية من لبنات المصالحة الوطنية بين الليبيين.

وقالت الوزيرة: “نحن سنعمل على بناء دولة القانون واحترام القضاء ولن يكون هناك بعون الله سجون خارج القانون ولن يتم سجن أي إنسان إلا في إطاره، وسنواصل العمل على تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة وصولا إلى التسليم السلمي للسلطة”.

واحتُفِل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل “الجديدة” في العاصمة طرابلس، الليلة، بإطلاق سراح 78 سجينا من أسرى قوات حفتر، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

وحضر الاحتفال وزير العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ومندوب عن مجلس النواب، وعدد من وزراء الحكومة، ومندوب عن مكتب النائب العام، ورئيس جهاز الشرطة القضائية وأهالي السجناء.

وعبر الأهالي عقب الإعلان عن إطلاق سراح السجناء عن الفرح والابتهاج ليلة العيد، بإطلاق سراح أبنائهم، والتأكيد على أن ليبيا ستظل واحدة، وأن المصالحة الوطنية ستكون عنوان المرحلة القادمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

من جانبهم عبر الشباب الذين تم إطلاق سراحهم عن شكرهم وتقديرهم لكل المؤسسات العدلية على حسن المعاملة التي تلقوها طيلة فترة تواجدهم في مؤسسة الإصلاح، مؤكدين أنهم سيعملون على لم الشمل ونبذ الخلافات والتوجه إلى العمل والبناء لليبيا.

الإفراج عن 78 نزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس الآن | بمناسة عيد الفطر المبارك وبمبادرة من وزيرة العدل حليمة إبراهيم.. الإفراج عن 78 نزيلا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٢ مايو ٢٠٢١