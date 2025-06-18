وزيرة العدل تبحث مع السفير المالطي ملف السجناء وتعزيز التعاون القضائي

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، في لقاء تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، بحث الجانبان خلال الاجتماع مسألة السجناء في كلا البلدين، وسبل تسهيل إجراءات نقلهم لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في أوطانهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير القانونية الدولية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آفاق التعاون القضائي بين ليبيا ومالطا، وسبل تعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في مجال العدالة وتبادل الخبرات القانونية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تطوير العلاقات القانونية والقضائية مع الدول الصديقة، وتعزيز أطر التعاون الدولي في ملفات حقوق الإنسان والسجون والعدالة الجنائية