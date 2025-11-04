وزيرة العدل تبحث مع تيته تعزيز التعاون بمجالات «حقوق الإنسان»

استقبلت حليمة إبراهيم، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، هانا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ونائبة الشؤون السياسية ستيفاني خوري.

ورحبت الوزيرة خلال اللقاء بالسيدة تيته، وتم التطرق إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهمية استمرار الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخابات.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل والبعثة الأممية في مجالات دعم وبناء القدرات في حقوق الإنسان والعدالة.

هذا اللقاء يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.