وزيرة العدل تبحث مع وفد البعثة الأممية آليات دعم لجنة تسجيل الأحزاب في البلاد

استقبلت وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، اليوم الثلاثاء، وفد البعثة الأممية للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس القسم السياسي ونائبه، بالإضافة إلى نائب رئيس قسم الانتخابات بالبعثة. وحضر اللقاء أيضًا مقرر لجنة الأحزاب بالوزارة وعدد من المستشارين باللجنة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آلية عمل لجنة الأحزاب في تسجيل الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها اللجنة وسبل دعمها لتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الحزبي في البلاد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وخطط الانتقال الديمقراطي. كما تعكس الزيارة اهتمام المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الوطنية، خاصة في الملفات المتعلقة ببناء الدولة وتعزيز المشاركة السياسية من خلال تمكين الأحزاب وتسهيل إجراءات تسجيلها وفقاً للقوانين المعمول بها.